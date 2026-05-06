LG Display — Tochterunternehmen von LG Electronics — präsentiert auf der SID Display Week 2026 in Los Angeles erstmals seine dritte Generation Tandem OLED.

Das Panel verbraucht 18 Prozent weniger Strom als die Vorgängergeneration und erreicht mindestens die doppelte Lebensdauer. Den Auftakt macht eine Automotive-Variante mit bis zu 1.200 Nits. Laut LG Display hat sie eine Betriebsstabilität von über 15.000 Stunden bei Raumtemperatur. Die Massenproduktion ist noch für dieses Jahr geplant.

TV-Panel mit Reflexionsgrad von 0,3 Prozent

Ebenfalls Weltpremiere feiert die P-OLED-Lösung, die speziell für humanoide Roboter entwickelt ist. Das Panel basiert auf der Automotive-Tandem-OLED-Technologie und ist für wechselnde Umgebungsbedingungen ausgelegt.

LG Display sieht darin einen Einstieg in den Physical-AI-Markt. Das Panel mit Primary RGB Tandem 2.0 erreicht 4.500 Nits Spitzenhelligkeit. Der Reflexionsgrad liegt dabei bei 0,3 Prozent.

Im Gaming-Segment debütiert ein 39-Zoll-5K2K-Curved-OLED — ein 27-Zoll-Panel mit 720 Hertz erhielt vorab den SID-Award „Display of the Year“.

Für AI-Laptops stellt LG Display ein 16-Zoll-Tandem-OLED vor, das die Akkulaufzeit um mehr als zwei Stunden verlängert. Im Konzeptfahrzeug zeigt das Unternehmen ein 57-Zoll-P2P-Panel sowie ein 32-Zoll-Slidable-OLED, das aus der Fahrzeugdecke ausfährt.