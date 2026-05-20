Die Scharrena in Stuttgart erneuert ihre Medientechnik. Wireworx übernahm die Fachplanung. Das Stuttgarter Systemhaus Mevis.tv setzte das Projekt um. Die projektverantwortlichen installierten dabei fünf LED-Walls von Unilumin in der Mehrzweckhalle. Die Halle ist Heimspielstätte des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart.

Zwei Scoreboards auf Basis der Unilumin U-Slim II Serie mit je rund 24 Quadratmeter Fläche und 2,5 Millimeter Pixelpitch zeigen fortan mediale Inhalte sowie den Spielstand. Ein Novastar VX 1000 Controller spielt die Inhalte zu. Das Spielstandsystem stammt von Schauf.

Unilumin-LEDs im Eingangsbereich

Mit je drei Quadratmetern Fläche wurden zwei Semi-Outdoor-Screens der gleichen Serie im Eingangsbereich montiert. Diese erreichen bis zu 3.500 Candela pro Quadratmeter — gesteuert von Novastar TU4K pro und einem cloudbasiertem CMS.

Laut den Projektverantwortlichen war das technisch aufwendigste Element ein 40 Meter langes Werbebanner. Dieses besteht aus Unilumin USK Modulen mit einem Pixelpitch von 3,9 Millimetern. Es erreicht bis zu 6.000 Candela pro Quadratmeter. Die Wand, an der das Banner installiert wurde, ist geneigt und gebogen. Das erforderte eine speziell entwickelte Abhängkonstruktion.

Auch Regietechnik neu

Außerdem wurde die Regietechnik neu aufgebaut: Ein Roland Ein Roland V-80 HD Videomischer bildet hier das Herzstück, ergänzt durch neue Glasfaserverkabelung und Siemens ECPDs zur Absicherung der LED-Einschaltströme gegen Fehlauslösungen. Die Regie ist auf Bedienung durch wechselnde Nutzer ohne Profi-Hintergrund ausgelegt.

Die Projektphase dauerte vier Monate. Da die LED-Module kundenspezifisch gefertigt wurden, stellte das Projektteam den ursprünglich geplanten Transport per Seeweg kurzfristig auf Bahntransport um. Damit konnte der Termin zum ersten Bundesliga-Heimspiel eingehalten werden.

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