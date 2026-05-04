Taiwans Wirtschaft wuchs im ersten Quartal 2026 um 13,69 Prozent. Das markiert die höchste Rate seit 1987. Laut der Generaldirektion für Haushalt, Rechnungswesen und Statistik, DGBAS, treibt die weltweite Nachfrage nach AI-Produkten diese Entwicklung an.

Die Exporte von Waren und Dienstleistungen stiegen im Jahresvergleich um 35,25 Prozent — angeführt von AI-Hardware und der dazugehörigen Infrastruktur. Die Importe nahmen um 27,07 Prozent zu. Dabei kauften die Hersteller vermehrt Rohstoffe und Kapitalgüter ein, um die Nachfrage zu decken.

80 Prozent aller Mikrochips von TSMC

In Taiwan leben weniger als 20 Millionen Menschen. Doch die IT- und Digital Signage-Branche könnte ohne die globalen Herstellern des Inselstaats nicht existieren. Dabei steht an erster Stelle TSMC. Der weltweit größte Chiphersteller produziert 80 Prozent aller Mikrochips.

Ein globaler Gigant der anderen Art ist Foxconn. Der Auftragsfertiger montiert iPhones und andere digitale Geräte mit mehr als einer Million Mitarbeitern in China, Indien und anderen Regionen. Für Digital Signage ist das Tochterunternehmen Sharp wichtig. Foxconn übernahm es kurz nach der Gründung des Joint Ventures zwischen Sharp und NEC Display.

Auch Dynascan sitzt in Taiwan

Ein weiterer Digital Signage-Spezialist mit Hauptsitz in Taiwan ist Dynascan — Experte für Outdoor-Screens und geschätzter Lieferant für einige der größten DooH-Medieninhaber. Die Muttergesellschaft ist die Chroma Group, ein taiwaneischer Anbieter von Präzisionsprüf- und Messgeräten, automatisierten Testsystemen und intelligenten Fertigungslösungen, die derzeit im AI-Boom gefragt sind.

Außerdem ist Taiwan besonders stark im Bereich Displaykomponenten. Zwei der größten Panel-Hersteller, AUO und Innolux, sind hier ansässig. Auch TPV, Philips, hatte jahrelang seinen Hauptsitz in Taiwan und Hongkong, bevor das Unternehmen mit einem Displayhersteller aus China fusionierte.

E Ink wird zum De-facto-Standard

Die Digital Signage-Schlagezeilen dominiert aktuell E Ink. Der taiwanesische E-Paper-Entwickler beherrscht mit seinem monochromen und farbigen Folien den Markt. Damit entwickelte er sich zum De-facto-Standard für E-Paper im Digital Signage- und ESL-Bereich.

Neben Visual Solutions sind auch Mediaplayer-Hersteller wie Acer, Aopen, Asus, MSI und Iadea bekannte Akteure im Markt mit Hauptsitz in Taiwan. Als Innovationszentrum und Produktionsstandort ist der Inselstaat damit von entscheidender Bedeutung für Digital Signage.