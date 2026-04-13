Eine der auffälligsten Display-Innovationen auf der diesjährigen Touch Taiwan, die bis zum 10. April lief, war das aufrollbare MicroLED-Display von AUO. Das 17,3-Zoll-MicroLED-Panel zeichnet sich durch einen extrem kleinen Biegeradius aus, wodurch es sich vollständig aufrollen lässt und sich damit effektiv von den festen Formaten flacher oder gebogener Displays befreit.

Neben seiner mechanischen Flexibilität weist das aufrollbare MicroLED eine ultradünne Bauweise, hohe Helligkeit, einen breiten Farbraum und geringe Reflektivität auf. Die neue Panel-Architektur soll den Weg für völlig neue Digital Signage-Anwendungen und immersive Benutzererlebnisse ebnen, insbesondere dort, wo Platz, Mobilität oder verformbare Oberflächen gefragt sind.

Ausgereifter Ansatz

Zugegebenermaßen ist die Erfolgsbilanz von aufrollbaren Displays im Bereich Digital Signage durchwachsen. So hat es beispielsweise das viel beachtete rollbare OLED von LG nie in den Mainstream der Digital Signage-Anwendungen geschafft. Dennoch ist die Faszination für rollbare Screens nach wie vor groß – und der MicroLED-Ansatz von AUO wirkt technologisch ausgereifter und anwendungsorientierter.

Eines zeigte die Touch Taiwan im Gesamten: Digital Signage muss nicht mehr flach sein. Ob rollbar, gebogen, transparent oder flexibel – Displays der nächsten Generation verändern zunehmend die Erwartungen daran, wie und wo Screens eingesetzt werden können.