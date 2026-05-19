Purelink und der britische AV-Distributor Onemedia Services Limited starten eine Vertriebspartnerschaft für den britischen Markt. Onemedia übernimmt dabei den Vertrieb des Purelink-Portfolios an Systemintegratoren und AV-Fachhändler auf der Insel.

Im Rahmen der Zusammenarbeit vertreibt Onemedia die Connectivity-Serien Pureinstall und Flexinstall. Auch die Signalmanagement-Produkte von Puretools sowie die aktiven optischen Fiber-X-Kabel fallen darunter.

Hinzu kommen die Workspace-Lösungen Vuelogic und Mediahub. Die Produkte werden unter anderem in Digital-Signage- und Videowall-Installationen sowie in hybride Kollaborations- und Corporate-Umgebungen eingesetzt.

Onemedia seit über 30 Jahren im Markt

Onemedia ist seit mehr als 30 Jahren im britischen ProAV-Markt aktiv. Der Distributor arbeitet mit Systemintegratoren, Beratern und deren internationalen Kunden zusammen.

Die Partnerschaft soll somit britischen Integratoren lokalen technischen Support und direkten Zugang zum Purelink-Ökosystem bieten.

Purelink verfolgt mit der Kooperation die weitere Erschließung des britischen Markts — nach einer Partnerschaft mit Modulit Solutions für Osteuropa im Dezember 2025.

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