Intelligent Signage von Cielovision ist ab sofort über den Marktplatz von Samsung VXT verfügbar. Die Anwendung wird dort als vorintegrierte App bereitgestellt und lässt sich direkt in bestehende Signage-Netzwerke einbinden. Damit erweitert Samsung das Partnerangebot innerhalb seiner cloudbasierten Plattform.

Die App von Cielovision verknüpft Echtzeitdaten aus dem stationären Umfeld mit dem Content Management auf Displays. Grundlage sind Daten zu Kundenbewegungen, Verweildauer und Warteschlangen. Inhalte werden darauf basierend automatisiert angepasst.

Inhalte werden aktuell angepasst

Ziel ist die Verknüpfung von Analyse und Ausspielung direkt am Point of Sale. Inhalte werden nicht mehr statisch geplant, sondern anhand aktueller Situationen angepasst. Laut Anbieter zeigen erste Implementierungen zweistellige Umsatzsteigerungen.

In den USA positioniert Samsung VXT damit zunehmend als Plattform für Anwendungen über klassisches Content Management hinaus. Der Marktplatz richtet sich an ISVs, die ihre Lösungen als integrierte Anwendungen bereitstellen. Betreiber greifen über eine zentrale Umgebung auf diese Angebote zu. In Europa dagegen ist VXT mehr als Samsung Display Remote Device Management Lösung in Ergänzung zu Partner CMS platziert.