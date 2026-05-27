Vom 1. bis 18. Juli 2026 findet am Heumarkt in Wien der Opernsommer statt. In der Nähe des Geländes platziert Monitorwerbung eine drei mal drei Meter große LED-Wall. Dafür arbeitet der österreichische Außenwerber mit der Eventfirma Magmag Group zusammen.

Über den gesamten Zeitraum hinweg sollen die Inhalte das Opernpublikum gezielt ansprechen. Dabei sollen der Content auf ein kulturinteressiertes, nationales wie internationales Publikum abgestimmt sein. Laut Monitorwerbung ergeben sich daraus entsprechende Kontakte für Marken aus den Bereichen Kultur, Tourismus und Lifestyle. Das System spielt 10-Sekunden-Spots in einem zweiminütigen Loop.

„Der Opernsommer Wien steht für Kultur, Sommerfeeling und eine besondere Atmosphäre. Wir freuen uns, unseren Kunden dieses Umfeld zugänglich zu machen, indem wir eine digitale Präsenz schaffen, die sich stimmig in das Event einfügt“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.

Für die Dauer des Opernsommers werden 20.000 Besucher erwartet. An zwölf Spielterminen sieht das Publikum unter freiem Himmel „Carmen“ von Georges Bizet.276