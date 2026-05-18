Ricoh Deutschland und Designfunktion — ein Unternehmen für Raumgestaltung — führen seit Mai 2026 eine strategische Partnerschaft. Beide Unternehmen wollen gemeinsam Arbeitsumgebungen entwickeln, die Innenarchitektur und ProAV-Technologien zusammenführen.

Ricoh bringt dabei seine Workplace-Technologien und Collaboration-Lösungen ein. Designfunktion verantwortet die Raumplanung und entwirft New-Office-Konzepte.

Räume werden gemietet

Das Portfolio der Partner entwirft somit Räume, in denen sich Möbel, interaktiven Displays und Audio sowie Akustik und Licht kombinieren. Kunden können die Ausstattung dann zu einem Fixpreis mieten — inklusive Betrieb und Service.

Die Zielgruppe sind Unternehmen und Organisationen, die Meeting- und Collaboration-Räume neu konzipieren.

Showroom in München eröffnet

Einen ersten gemeinsamen Showroom eröffneten beide Partner Anfang Mai in den Räumlichkeiten von Designfunktion in München. Weitere Standorte in Deutschland sind geplant. Kunden können dort das kombinierte Angebot aus Raum und Technologie in einer realen Umgebung testen.

„Die Zukunft des Arbeitens entsteht dort, wo Raumgestaltung und Technologie konsequent ineinandergreifen“, sagt Michael Raberger, CEO bei Ricoh Deutschland.

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