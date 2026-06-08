Legenden ranken sich um diese Amüsiermeile: 2026 feiert die Reeperbahn in Hamburg ihren 400. Geburtstag. Ströer und die Interessensgemeinschaft BID Reeperbahn+ zeigen aus diesem Anlass ein Ausstellung – und zwar eine digitale auf DooH-Screens. Mit „Faces of St.Pauli“ des Kiez-Fotografen Andreas Muhme sind rund um die Reeperbahn auf Ströer-Screens Personen, welche die Reeperbahn geprägt haben, im öffentlichen Raum zu sehen.

Bis zum Ende des Jubiläumsjahrs will Andreas Muhme 400 Gesichter in seiner Serie verewigen. 100 davon waren ab dem 30. April für zehn Tage unmittelbar in und um St. Pauli auf zehn Ströer-Screens zu sehen.

Persönlichkeit in Schwarzweiß

Zu den porträtierten Personen gehören Gestrandete, bekannte Persönlichkeiten, Menschen aus der Kunst- und Kneipenszene sowie politisch und sozial Engagierte. Die Portraits sind in Schwarzweiß und mit Ringblitz aufgenommen, um die Personen möglichst unverfälscht und lebensnah zu zeigen.

„Die Reeperbahn war und ist unvergleichbar“, sagt Andreas Muhme. „Ich wünsche mir, dass dies so bleibt, auch wenn sich die Zeiten permanent wandeln. Meine Fotos sollen zeigen, wie hoch der Preis wäre, wenn Hamburg den Kiez, so facettenreich wie er ist, verliert.“

Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland, ergänzt: „400 Jahre Reeperbahn sind auch 400 Jahre Plakatkultur. Schon immer wurde im öffentlichen Raum aufmerksam gemacht – auf Schausteller, Theater, Musik und das Leben selbst. Heute wird dieses Plakat digital und eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Unsere digitalen Außenmedien stehen sinnbildlich für diese Entwicklung und werden längst als Informationsspots wahrgenommen. Für das Jubiläum stellen wir sie gerne in den Dienst der Stadtkultur. Mit den ‚Faces of St. Pauli‘ machen wir die Geschichte und die Gesichter des Kiezes auf unseren Medien für alle Hamburger:innen frei zugänglich.“