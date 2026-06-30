JC Decaux hat seinen Außenwerbevertrag mit dem Flughafen Heathrow in London bekanntgegeben. Heathrow verzeichnete 2025 die Rekordzahl von 84,5 Millionen Passagieren und ist weltweit der Flughafen mit den meisten Flugverbindungen.

Heathrow und JC Decaux kooperieren seit mehr als 25 Jahren. Der neue Vertrag läuft ab dem 1. Januar 2027 und ist auf acht Jahre angelegt.

Damit verwaltet der internationale Außenwerber ein Medienportfolio von mehr als 680 DooH-Screens und Premium-Werbeflächen wie den T5 Towers am Terminal 5.

International integriert

Fraser Brown, Retail Director bei Heathrow, kommentiert: „Heathrow bietet Marken Zugang zu einem der wertvollsten und vielfältigsten internationalen Zielpubliken weltweit. JCDecaux ist seit vielen Jahren ein vertrauenswürdiger Partner und hat eine wichtige Rolle beim Ausbau unseres Medienportfolios gespielt. Gemeinsam werden wir unser Angebot weiterentwickeln, wobei der Schwerpunkt auf Innovation und der Verbesserung des Passagiererlebnisses liegt, um jede Reise noch angenehmer zu gestalten.“

Für JC Decaux sind Flughäfen ein zentraler Bestandteil der internationalen Strategie. Unter anderem hält das Unternehmen Werbeverträge an 14 der 25 größten Flughäfen der Welt. Alle Airports sind in einem globalen Programmatic-Netz zusammengefasst. Anfang dieses Jahres integrierte der Außenwerber das Airport-Netzwerk in sein internationales Programmatic-Ökosystem.