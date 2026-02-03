JC Decaux weitet seine programmatische DooH-Medien-Lösung auf Straßen-, Verkehrs- und Einzelhandelsumgebungen aus. Der Außenwerber ergänzt damit sein bisher auf Flughäfen fokussiertes globales Programmatic-Angebot aus dem Jahr 2024. Seit Anfang 2026 läuft dabei ein verlängerter Werbevertrag mit dem Flughafen in Brüssel.

JC Decaux will Marken damit eine zentrale Buchungsstelle für internationale Kampagnen anbieten.

Die programmatische DooH-Lösung deckt laut JC Decaux mehr als 30.000 digitale Premium-Screens in über 35 Märkten ab. Sie ist Teil der Adtech-Suite des Unternehmens und ausschließlich über die Viooh-Supply-Side-Plattform verfügbar.

Clément Lion, DooH & Programmatic Sales Director JC Decaux France, sagt: „Die Einbindung sämtlicher physischer Umgebungen in einen einheitlichen digitalen Rahmen eröffnet Werbungtreibenden einen beispiellosen Zugang zu globalen Zielgruppen. So werden weltweite Außenmedien für Marken sowohl leichter zugänglich als auch wirkungsvoller.“