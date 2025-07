JC Decaux Belgium hat nach einer Ausschreibung den Zuschlag der exklusiven Werbekonzession für den Flughafen Brüssel – wieder – erhalten. Die Brussels Airport Company, kurz BAC, hat die Tochter des internationalen Außenwerbers ab dem 1. Januar 2026 erneut mit der Installation, Verwaltung und Vermarktung der Werbeflächen innerhalb, außerhalb und rund um den Brüsseler Flughafen beauftragt.

Mit 23,6 Millionen Passagieren im Jahr 2024 zählt der Brüsseler Airport zu den bedeutendsten Flughäfen Europas. Er liegt nahe der belgischen Hauptstadt, in der sich mehrere wichtige Institutionen der Europäischen Union befinden, wie das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union.

Neue Programmatic-Screens

BAC und JC Decaux kooperieren nun schon seit 18 Jahren. Zuletzt hatten die beiden einen Sieben-Jahres-Vertrag, der 2018 aufgesetzt wurde. Im Zuge des neuen Vertrags hat JC Decaux bekanntgegeben alle digitalen Flächen sowie die Möblierung des Flughafens zu erneuern. Die neuen digitalen Screens, die im Rahmen dieses neuen Vertrags installiert werden sollen, werden in das programmatische Angebot von JC Decaux Belgium übernommen.

Zudem will das Unternehmen unter anderem „immersive Installationen“ entwickeln, um eine stärkere Verbindung zwischen Marken und den Passagieren herzustellen.

Sylvie Van den Eynde, Chief Passenger Aviation Officer bei BAC, kommentiert: „Unsere Werbekampagnen sind regelmäßig Teil bedeutender kultureller und sportlicher Ereignisse unseres Landes und tragen so dazu bei, die belgische Identität und Authentizität am Flughafen, im Herzen Europas, zu unterstreichen. Von dynamischen Inhalten auf unseren digitalen Bildschirmen bis hin zu Kampagnen, die die Reisenden in ihrer Muttersprache begrüßen, zielt jede Initiative darauf ab, ein herzliches und unvergessliches Erlebnis zu schaffen.“

Teil der JC-Decaux-Strategie

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, ergänzt: „Dieser neue Vertrag ist ein Zeichen echter Anerkennung der Kompetenz von JCDecaux im Bereich innovativer und qualitativ hochwertiger Werbelösungen und wird es uns ermöglichen, den strategischen Einbau ikonischer Werbeflächen sowie eines hochwertigen und nachhaltigen Digitalangebots in diesem wichtigen europäischen Drehkreuz weiter voranzutreiben. Als Hauptsitz der europäischen Union und zahlreicher bedeutender Institutionen zieht Brüssel viele Delegationen an, die über den Flughafen reisen und für spezifische internationale Werbungtreibende von besonderem Interesse sind.“

Werbung an an Flughäfen ist für JC Decaux ein wichtiger Baustein im Portfolio: Der Außenwerber ist der Mediapartner von 157 wichtigen Flughäfen in 39 Ländern. Im vergangenen Jahr wurde durch die JC-Decaux-Tochter Displayce ein Echtzeit-Targeting für das gesamte Flughafen-Netzwerk eingeführt.

