Displayce, eine DSP für programmatische Außenwerbung, führt die Funktion „Airport Live Triggering“ ein. Die Technologie ermöglicht es Marken, DooH-Kampagnen in Echtzeit zu aktivieren – über mehrere internationalen Flughäfen des JC-Decaux-Netzwerks. Die Kampagnen basieren dabei auf aktuellen Flugdaten wie den Boarding- und Landegates.

Für diese Lösung kombiniert Displayce, ein JC-Decaux-Beteiligungsunternehmen, die Standortdaten der Screens mit Flugdaten von Cirium, einem Anbieter globaler Flugstatistiken. Displayce nutzt diese Daten, um Werbeinhalte passgenau entlang der Route von Reisenden im Flughafenterminal zu platzieren. So können Marken gezielt ihre Botschaften an Fluggäste richten, je nachdem, ob sie ankommen oder abfliegen und welches ihr Reiseziel ist.

Der Außenwerber JC Decaux hatte Anfang des Jahres alle von ihm vermarkteten 153 Flughäfen zu einem programmatischen DooH-Netz zusammengeschlossen. Ob das „Airport Live Triggering“ in all diesen Flughäfen funktioniert, ist nicht ganz klar. Displayce spricht aber von 4.113 Screens, die sich programmatisch ansteuern lassen. Zu den Flughäfen zählen unter anderem Los Angeles, Miami, London Heathrow, Paris-Charles de Gaulle und Singapur.

In Zukunft plant Displayce, noch genauere Daten der Flughäfen selbst zu integrieren, um die Präzision der Kampagnen weiter zu erhöhen. Die Funktion erinnert im deutschsprachigen Raum an „Addressable Gate TV“ von Cittaddino, das ebenfalls Targeting basierend auf Flugdaten ermöglicht – allerdings nur in neun Flughäfen. Auf diese Funktion hatte beispielsweise der Fernsehsender N-TV gesetzt, um Fußballfans während der EM gezielt anzusprechen.

