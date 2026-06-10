Das Crystal LED Unify ist Sonys neues 135-Zoll-Direct-View-LED-Display im All-in-One-Format. Das Modell besteht aus fünf vormontierten Display-Einheiten und einer Steuereinheit. Es richtet sich an Unternehmens- und Bildungsumgebungen, darunter Besprechungsräume, Sitzungssäle und Gemeinschaftsräume.

Das Display arbeitet mit Full-HD-Auflösung, einem Pixelabstand von 1,5 Millimetern und einer maximalen Helligkeit von 800 Candela pro Quadratmeter. Eine Antireflex-Oberflächentechnologie soll zudem die Sichtbarkeit in hell beleuchteten Räumen verbessern. Der Wandabstand beträgt bei Verwendung der mitgelieferten Halterungen weniger als 10 Zentimeter.

Zwei Personen können Screen in einer Stunde installieren

Laut dem Hersteller können zwei Personen den Screen innerhalb einer Stunde installieren. Dafür genügt eine Standardsteckdose. Die Steuereinheit ist hinter dem Display untergebracht und von vorne zugänglich. Das soll die Wartung vereinfachen. Das Display lässt sich per Fernbedienung steuern.

Das Crystal LED Unify unterstützt 4K-Eingänge und ist in Sonys RDM-Plattform integriert. Damit fügt es sich in bestehende Multi-Display-Setups mit Pro-Bravia-Displays ein. Eine Oberflächenbeschichtung schützt den Screen vor versehentlichem Kontakt in stark frequentierten Bereichen.

Sony zeigt Display auf Infocomm 2026

Sony positioniert das Modell als Ergänzung zum bestehenden Crystal-LED-Portfolio aus BH-, CH- und S-Serie sowie zu den Bravia-Professional-Displays.

Das neue Display wird auf der Infocomm 2026 in Las Vegas vom 17. bis 19. Juni am Stand C8301 präsentiert. Die Markteinführung ist für Anfang 2027 geplant.