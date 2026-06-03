Der AV-Hersteller Purelink erweitert sein Portfolio um das Cat.6a-Netzwerkkabel MC1010. Das Kabel unterstützt Datenraten von bis zu 16 Gbps Downstream sowie zusätzliche 2 Gbps für weitere Datenströme. Das Unternehmen aus Rheine entwickelte das MC1010 aus seiner AVIT-Media-Serie.

Das MC1010 wurde für HDBaseT-3.0-Anwendungen getestet und zertifiziert. Zudem überträgt es UHD-Videosignale, Audio, Steuerdaten und Stromversorgung über HDBaseT 3.0. Das MC1010 unterstützt außerdem die Stromversorgung über Ethernet (POE++) gemäß IEEE 802.3bt Type 4.

Das Kabel verfügt über AWG23-Vollkupferleiter, vergoldete RJ45-Kontakte, U/FTP-Schirmung und einen halogenfreien LSZH-Mantel. Verfügbar sind Varianten zwischen 20 und 100 Metern Länge.

Für Corporate-, Education- und Digital Signage-Markt

Purelink nennt als Einsatzbereiche Corporate-Collaboration-Umgebungen, Bildungseinrichtungen, Digital Signage-Installationen und Kontrollräume.

„Die 16Gbps-plus-2Gbps-Linkarchitektur stellt höchste Anforderungen an Kabelaufbau, Schirmung und Hochfrequenzstabilität“, sagt Robin Cullen, Technical Director bei Purelink. Der Vertrieb startet laut Purelink am 22. August 2026 über das internationale Partnernetzwerk.