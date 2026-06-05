Der Instore-Spezialist Bütema hat sein Digital Signage-CMS Sovia einem Relaunch unterzogen. Eines der Hauptziele: die Contenterstellung und -pflege flexibler und intuitiver zu gestalten.

Dazu soll vor allem der neue Bütema Folien-Designer beitragen. Mit ihm können Nutzer Inhalte erstmals direkt in der Sovia-Software grafisch gestalten, ohne externe Designsoftware. Möglich ist die Nutzung von individuellen Schriftarten, Wetter- sowie News-Inhalten, dynamischen Karussell-Darstellungen und QR-Codes. Der Content lässt sich standortübergreifend ausspielen planen, responsive Layouts ermöglichen die optimale Darstellung auf unterschiedlichen Screen-Formaten.

„Mit dem neuen Bütema Folien Designer schaffen wir eine Plattform, die modernes Contentmanagement, intelligente Automatisierung und einfache Bedienbarkeit miteinander verbindet. Unser Ziel war es, die tägliche Arbeit im Umgang mit Digital Signage deutlich effizienter zu gestalten und gleichzeitig neue kreative Möglichkeiten für unsere Kunden zu schaffen“, sagt Lutz Hollmann-Raabe, CEO von Bütema.

Interaktive Anwendungen programmieren

Auch die Inhaltsplanung wurde erweitert. Inhalte lassen sich nun deutlich flexibler über Zeiträume, Standorte, Promotions oder Displaygruppen steuern. Regelbasierte Ausspielungen ermöglichen beispielsweise die automatische Anpassung von Inhalten anhand von Wetterdaten oder anderen definierten Bedingungen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Medienverwaltung. Die Plattform unterstützt mehrere Dateiformate, AI-gestützte Filterfunktionen erleichtern die Verwaltung großer Medienbibliotheken zusätzlich.

Integriert ist außerdem der Micro-App-Designer, der ein intuitives Erstellen von interaktiven Touch-Anwendungen ermöglicht.

Laut Bütema sind bereits die ersten Kunden auf das neue System umgestiegen, die Resonanz, gerade für den Folien-Designer, sei positiv.