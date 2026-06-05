Marken-Kooperationen sind ein beliebtes Marketing-Instrument, um Aufmerksamkeit und Zielgruppensynergien zu kreieren – warum sollte man das nicht auch im AV- oder dem Home-Enterainment-Bereich nutzen, gerade wenn es um kaufkräftige Kunden geht? Das dachte sich auch C Seed, der Hersteller des ausklappbaren Luxus-MicroLED-TVs. Denn nun gebt es in Zusammenarbeit mit einer berühmten Automarke den C Seed Bugatti N1.

Dabei handelt es sich technisch gesehen um den bekannten C Seed N1 mit MicroLED-Technologie. Doch das Design des Standfußes ist vom legendären Bugatti Tourbillon inspiriert, inklusive Bugattis Formensprache und integrierter Karbonfaserelemente.

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Laut C Seed vereint das neue Produkt daher „Bugattis Tradition ikonischen Designs und herausragender Leistung mit C Seeds Expertise in fortschrittlicher Display-Technologie“.

Mehrere Finishes

Ergänzt wird der Screen durch ein Soundsystem von Wisdom Audio. Die Lautsprecher sind im Gehäuse des N1 integriert und fahren bei Aktivierung nahtlos aus ihrer Position heraus. Zudem verfügt der Bugatti-TV über die Option „Center Sliding“. Dadurch kann sich der Screen, im Gegensatz zum konventionellen N1, von einem zentralen Standfuß aus entfalten.

Wie es sich mittlerweile für eine Automarke gehärt, lässt sich auch der C Seed Bugatti N1 „individuell konfigurieren„. Man kann zwischen einem 110- und einem 137-Zoll-Screen sowie zwischen verschiedenen „Finishes“ wählen: „Aventurine“, „Atlantic Blue“, „Palomino“ und „Liquid Silver“. Ob man mit dem Luxus-TV ähnlich wie bei einem Boliden auch eine Test-Installation durchführen kann, ist nicht bekannt.