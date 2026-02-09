C Seed kam auf die ISE 2026 in Barcelona mit dem faltbaren MicroLED-Display N1 137 Zoll mit einer neuen Oberflächenvariante. Erstmals wird das Indoor-Modell mit einem neuen, hellen Holz-Finish präsentiert. An der technischen Ausstattung des Displays ändert sich nichts.

Der N1 137 ist ein faltbarer 4K-MicroLED-TV für den Innenbereich. Das System entfaltet sich motorisiert aus einem Sockel und bleibt im eingefahrenen Zustand als geschlossenes Objekt sichtbar. C Seed positioniert das Produkt als Luxus-Designlösung für hochwertige Innenräume.

Im ausgeschalteten Zustand erscheint der N1 137 als kompaktes Möbelstück und entfaltet sich motorisiert.