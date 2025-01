ISE 2025 C Seed zeigt Luxus-TV mit Ebenholz

Die Wiener TV-Manufaktur C Seed wird auf der ISE in Barcelona wieder seinen Extraklasse-TV vorführen – diesmal mit einer luxuriösen kosmetischen Änderung: der C Seed N1 mit 137 Zoll ist nun auch mit einem Makassar-Ebenholz-Finishing erhältlich.

Im Gegensatz zu seinem Vorgängermodell M1 verschwindet der N1 nicht komplett im Boden. Durch das neue Ebenholz-Finishing hat der zusammengeklappte TV somit Ähnlichkeiten mit einem edlen Sideboard.

Mit 4K-MicroLED-Technologie bleibt die Seh-Experience dieselbe wie beim Modell mit dem Metall-Finishing.

So funktioniert der C Seed N1 In einer flüssigen Slow-Motion-Bewegung, die 60 Sekunden dauert, stellt sich der Sockel senkrecht auf. In weiteren 25 Sekunden entfaltet sich der Screen dann wie ein Fächer. Die patentierte Adaptive Gap Calibration von C Seed lässt die Ränder zwischen den Bildschirmpanels verschwinden, sodass man dem Screen seine Sechsfaltigkeit nicht mehr ansieht. Der N1 verfügt zudem über ein integriertes Lautsprechersystem mit zwei 100-Watt-Breitbandlautsprechern.

Auf der ISE, auf dem Stand 1G800, wird der neue C Seed präsentiert. Alle halbe Stunde wird das Unfolding demonstriert.