In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die Kreativität-Awards der Cannes Lions unter anderem in der Kategorie Outdoor vergeben. Die Shortlist hierfür, die aus 135 Kampagnen bestand wurde bereits am Samsung aus 1.390 Einreichungen ermittelt.

Über den Grand Prix Award der Outdoor-Kategorie konnte sich das brasilianische Lieferhaus Mercado Livre zusammen mit der Agentur Gut freuen. Die E-Commerce-Plattform sicherte sich die Namensrechte am Pacaembu-Stadion und verwandelte den Rasen in einen überdimensionalen QR-Code. Dieser konnte auch wirklich gescannt werden und schaltete einen Rabatt auf der Plattform frei.

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Heineken und Plenitude

Mit einem Gold-Award wurden insgesamt 9 Einreichungen ausgezeichnet. Hier finden sich Brands wie McDonald’s oder Coca-Cola wieder. Die Kampagne „Could have been an Heineken“, die in Zusammenarbeit mit der Agentur Lepub entstand, machte sich das Bewegtbild von DooH zunutze, um ewig lange Sprachnachrichten zu simulieren; dabei wäre ein gemütliches Zusammensitzen bei einem Bier – laut Heineken – die bessere Option gewesen.

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Die Silver-Kategorie wurde 17-mal vergeben. Aus DooH-Sicht ist hier vor allem die Kampagne „Dark Mode Ads“ vom Elektromobilitätsunternehmen Plenitude und Lepub hervorzuheben. Diese kreierten in den eigenen Stores italienweit und in DooH-Kampagnen in Spanien und Frankreich einen speziellen Dark Mode ihrer Motive für LED-Screens, um Energie zu sparen.

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Auf dieses Thema wird schon seit langem von Fachmedien wie invidis hingewiesen: dass der Content auf LED-Screens entscheidend zum Energiesparen beiträgt – vor allem wenn wie im Fall von Plenitude von einem weißen auf einen schwarzen Hintergrund gewechselt wird. Laut einer Untersuchung von Certimac konnte der Stromverbrauch teilweise um bis zu 74 Prozent reduziert werden. Ein Musterbeispiel, wie sich Kreativität und Fachwiessen verbinden knnen.

Deutsche Kampagne mit Bronze

In der Bronze-Kategorie, die insgesamt 24-mal verliehen wurde, findet sich der einzige deutsche Beitrag auf dem Treppchen: McDonald’s und Scholz & Friends entwarfen in Berlin eine Guerilla-Kampagne bei denen sie Plakate für den Lieferservice des Fast-Food-Unternehmens so platzierten, dass sie auf Blitzer-Fotos gesehen wurden.

Damit sind die Outdoor-Awards vergeben, eine Liste der Gewinner ist auf der Website von The Work einzusehen. Doch das Festival in Cannes läuft noch bis zum Ende der Woche. Und Agenturen, Außenwerber und Verbände werden präsent sein, um OoH und DooH bei den Brands noch stärker im Gedächtnis zu platzieren.