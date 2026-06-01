Das Bally’s Lincoln Casino & Ressort in Rhode Island tauschte seine Scala-Systeme mit dem cloudbasierten Novisign-CMS aus. Dabei löst das Casino nach eigenen Angaben mehrere Probleme, die es mit der vorigen Lösung hatte.

Mit der alten Scala-Software sei es schwierig gewesen, neue Inhalte sauber auf die Screens zu bringen. Zudem hätte sich das Team schwergetan, den Content auf die gewünschten Screen zu verteilen.

Laut Jackson Kelly, Regional Advertising Manager bei Bally’s Casinos, musste man für ein Screen-Update die IP-Adresse eingeben. „Jede Veränderung fühlte sich an wie ein IT-Ticket“, sagt er. Zudem konnten nur wenige Personen das CMS bedienen. Mit seinen verschiedenen Bereichen — Gaming-Zone, Hotellobby, Restaurantbereich — stand das Bally’s Lincoln damit vor verschiedenen Problemen.

Einzelne oder mehrere Screens steuerbar

Deshalb wechselte die Spielstätte die Software. Mit Novisign kann das Team nun einzelne oder mehrere Screens für Content-Updates in einem Dashboard auswählen. Zudem lassen sie sich je nach Zone segmentieren.

Bally’s Casino & Ressort schulte 15 Mitarbeiter, um das neue System zu steuern. „Wir können Inhalte je nach Screen ausspielen, neue User in Minuten dafür schulen und Promotions mit besserem Look vor unsere Gäste bringen — schneller als wir es jemals mit Scala konnten“, sagt Jackson Kelly.

Monatlich sollen nun neue Displays hinzukommen. Dadurch will das Bally’s in Lincoln den Großteil des Geländes digital decken und bespielen.

Auch Casino in L.A. digital aufgerüstet

Im Bally’s Casino & Ressort in Los Angeles kam es kürzlich zu einem ähnlichen Umbau. Dabei ersetzte der Spielstätten-Betreiber mehrere AV-Systeme durch die einheitliche Savi iQ-Plattform. Solche Projekte zeigen: ProAV soll in Casinos vernetzt und live eingesetzt werden.

Zentrale Merkmale, die Anbieter hier erfüllen müssen, sind neben einfacher Steuerung auch ein 24/7 Betrieb sowie eine flächendeckende aber gleichzeitig zonenbasierte Ausspielung.