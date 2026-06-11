Das hauseigene Produktionsstudio von TV-Wartzimmer in München öffnet sich für externe Partner. Dafür launcht TV-Wartezimmer seine neue Produktionsmarke „TVW-Productions“. Damit will das Health-Media-Netzwerk Pharmaunternehmen, Selbsthilfegruppen sowie Fachverbände und medizinische Institutionen ansprechen, die künftig eigene Inhalte erstellen können.

TVW-Productions ist Teil von TV-Wartezimmer. Die Leitung übernimmt Friederike Albrecht als Head of Content. In dieser Rolle verantwortet sie weiterhin die gesamte Content-Strategie und -Produktion — von Konzeption bis zur Erstellung der Inhalte im Studio von TV-Wartezimmer. Dieser Workflow wird nun für Partner geöffnet.

Knapp 100 Produktionen in 2025

Das Studio in München von TV-Wartezimmer produzierte bereits medizinische Filme zur Aufklärung für die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, die Bayerische Landeszahnärztekammer und das Aktionsbündnis Patientensicherheit. 2025 entstanden nach eigenen Angaben 95 Produktionen.

Die produzierten Inhalte können optional direkt über das Netzwerk von TV-Wartezimmer ausgestrahlt werden. Zudem lässt sich der Content für eigene Kanäle nutzen — etwa auf Websites, in Apps oder auf Social Media.

Frank Pichlmüller kehrt ins Unternehmen zurück

Um ein Netzwerk an Partnern aufzubauen, kommt Frank Pichlmüller zurück ins Team von TVW-Productions. Er bringt Erfahrung im Bereich Business Development, Marketing und Medienproduktion mit. Von 2013 bis 2015 arbeitete Frank Pichlmüller bereits bei TV-Wartezimmer in diesem Bereich.

„Seit vielen Jahren produzieren wir medizinische Inhalte für Millionen von Patienten und haben dabei die Kompetenz entwickelt, komplexe Gesundheitsthemen verständlich, seriös und zielgruppengerecht aufzubereiten. Diese Expertise stellen wir nun auch externen Partnern zur Verfügung“, sagt Christian-Georg Siebke, Geschäftsführer von TV-Wartezimmer.