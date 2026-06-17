Mit BYOM können Unternehmen ihre bestehenden AI-Investitionen – wie Microsoft Azure AI oder Google Gemini – nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Governance und Kosten behalten. Anstatt auf vordefinierte Modelle zurückzugreifen, werden Anfragen über die eigene KI-Umgebung und API-Schlüssel des Kunden weitergeleitet. Der in Tampa ansässige Plattformentwickler schließt sich Poppulo an, das mit modularer AI-Integration marktführend ist, während die überwiegende Mehrheit der ISVs Modelle fest in ihre Plattform einbindet.

Die Funktion erweitert den Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf das gesamte Arbeitserlebnis, einschließlich Kommunikation, Wissensgewinnung, Arbeitsplatzdienste, Raumreservierung und Besuchermanagement. Damit positioniert sich Appspace jenseits typischer AI-Chat- und Content-Tools und entwickelt sich zu einer umfassenderen „Workplace-Intelligence-Plattform“.

BYOM geht zudem auf häufige Bedenken von Unternehmen ein, wie beispielsweise Anbieterabhängigkeit, Compliance und Kostenmanagement. Unternehmen können je nach Anwendungsfall das beste Modell auswählen und dabei bestehende Unternehmensverträge nutzen.

Zum Start unterstützt Appspace BYOM Microsoft Azure OpenAI, Azure AI Foundry und Google Gemini; weitere Modelle sind geplant. Appspace präsentiert die neue Funktion auf der Infocomm an Stand C7228.