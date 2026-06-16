Inogeni und Comm-Tec, ehemals Exertis DACH, gehen eine strategische Partnerschaft ein. Der Distributor nimmt dabei das Portfolio des kanadischen Herstellers auf. Die Partnerschaft gilt für Deutschland, Österreich und Osteuropa. Fachhandelspartner und Systemintegratoren in diesen Märkten erhalten damit Zugang zu Inogenis gesamtem Produktangebot.

Die Produkte von Inogeni umfassen Lösungen für Konferenz- und AV-Umgebungen mit Fokus auf USB-Konnektivität, BYOD/BYOM-Workflows und Multi-Kamera-Integration. Zum Portfolio gehören dabeidie Toggle-Serie für BYOD/BYOM-Anwendungen sowie Toggle Rooms, womit sich USB- und HDMI-Geräte zwischen Raumsystemen und Laptops gemeinsam nutzen lassen.

Zudem gibt es mit Camtrack einen sprachaktivierten Multi-Kamera-Switcher. Er schaltet Kameras in Konferenzräumen, Klassenzimmern und Schulungsräumen automatisch. Die Lösung ist für Microsoft Teams, Zoom und Webex konzipiert und unterstützt Field-Updates.

Über Comm-Tec erhalten Partner neben dem Produktzugang technische Beratung, Schulungsangebote und Projektunterstützung. „Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Expansion von Inogeni in Europa“, sagt Jeff Meyer, Chief Revenue Officer bei Inogeni. Die Distributionspartnerschaft gilt ab sofort.