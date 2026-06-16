Die Deutsche Gesellschaft für Lebens-Rettung, DLRG, wirbt für freiwilliges Engagement. Dafür entwickelte man mit der Agentur Grabarz & Partner eine DooH-Kampagne. Das Motiv könnte nicht dramatischer sein: An einem vollen Strand ertrinkt ein Kind im Wasser. Finde es in fünf Sekunden!

Nach dem Suchbild macht die DLRG darauf aufmerksam, dass man sich ehrenamtlich als Rettungsschwimmer engagieren kann. Dafür verweist die Kampagne auf zusätzliche Informationen auf der DLRG-Website.

Wie beim Rettungsschwimmen zählen auch in Out-of-Home wenige Sekunden. Dass es beim Ertrinken jedoch um Leben und Tod geht, ist der entscheidende Unterschied. Trotzdem fokussiert sich die Kampagne auf das zeitliche Limit — von sich selbst und von der Sache, auf die sie aufmerksam hat. „Mit der DLRG-Kampagne zeigen wir, wie wirkungsvoll DooH in wenigen Sekunden nicht nur Botschaften vermittelt, sondern Verhalten anstößt und gesellschaftliches Engagement stärkt“, sagt Alexander Stotz, CEO von Ströer.

Kampagne in sechs Großstädten für zwei Wochen

Ströer spielt die Kampagne in zwei Wochen im Juni 2026 auf seinen digitalen Medien aus. Dabei ist sie in sechs deutschen Großstädten zu sehen.

2025 waren nach Angaben des DLRG waren 51.000 Rettungsschwimmer des Vereins an mehr als 1.200 offenen Gewässern im Einsatz. Dabei konnten sie 1.154 Menschen das Leben retten.