Der Schweizer DooH-Anbieter Livesystems erweitert sein Portfolio. Im Kandertal und der Lenk südlich von Bern sind nun 33 Screens in 21 Fahrzeugen des Busunternehmens AFA angeschlossen. Die Busse fahren auf 15 Linien durchs Berner Oberland.

Auf den Displays in den Bussen sollen News, Infotainment und Werbung ausgespielt werden. Täglich ist hier eine breite und diverse Zielgruppe unterwegs — Pendler, Wandergruppen, Schneesportler und Touristen aus dem In- und Ausland. Laut Livesystems gibt es über die neu angeschlossenen Screens jährlich 2,3 Millionen Bruttokontakte.

„Als Pionier der digitalen Außenwerbung im öffentlichen Verkehr schaffen wir gemein neue Möglichkeiten für zielgerichtete Werbung in Bussen. Und wir erhöhen gleichzeitig die Dienstleistung für die Fahrgäste — mit bester Unterhalten und relevanten Informationen in Echtzeit“, sagt Adriano Beti, CEO von Livesystems.

13.000 Livesystems-Screens in der gesamten Schweiz

In der gesamten Schweiz betreibt Livesystems ein Netzwerk mit 13.000 Screens. Neben den Displays in Bussen befinden sich die Werbestandorte an Bahnhöfen, Tankstellen oder auch in Postfilialen. Seit 2021 ist Livesystems ein Tochterunternehmen der Schweizerischen Post.

Die Kampagnen können auf verschiedene Weisen gebucht werden: Direkt über Livesystems oder Swiss Post Advertising. Seit Januar gibt es die zusätzliche Option, Werbeplätze über Ringier Medien Schweiz zu kaufen. Livesystems entscheidet dabei weiter über Preise, Ausspielung und Abwicklung der Kampagnen.