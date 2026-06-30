Gewista rückt mit einer neuen Employer-Branding-Kampagne die Menschen in den Fokus, die hinter Österreichs größtem OoH-Netzwerk stehen – von Logistik und Technik bis hin zu Planung und Gestaltung.

Unter dem Leitgedanken „Hinter jedem Plakat steht ein Team“ zeigt der österreichische Out-of-Home-Marktführer, dass sichtbare Außenwerbung das Ergebnis bereichsübergreifender Zusammenarbeit ist.

Die Kampagne ist eine Weiterentwicklung des im Vorjahr eingeführten Konzepts „Das Gewista Etwas“. Sie wurde bewusst aus dem Unternehmen heraus realisiert: Corporate Communications konzipierte die Kampagne gemeinsam mit HR, Mitarbeiter aus der Gewista Werbe und der Gewista Service standen vor der Kamera. Die Fotos haben ebenfalls interne Teams gemacht und grafisch umgesetzt.

Content greift Leistungen auf

Die Inhalte greifen konkrete Unternehmensleistungen auf – darunter 105 Jahre Präsenz im öffentlichen Raum, begrünte Wartehallendächer und die Nutzung von grünem Strom.

„Sichtbarkeit entsteht nicht von allein. Hinter unseren Plakaten, City Lights, digitalen Werbeträgern und nachhaltigen Lösungen stehen Menschen, die mit Erfahrung, Kreativität und Verlässlichkeit zusammenarbeiten“, sagt Franz Solta, CEO von Gewista.

Zum Start spielt Gewista die Kampagne auf 8-Bogen-Plakaten und City Lights aus. In einem zweiten Schritt folgen Wartehallen-Sujets sowie digitale Spots – und damit jene Medien, die das Unternehmen seit Jahrzehnten prägen.