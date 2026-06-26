Die Shop D-A-CH Awards zeichnen jedes Jahr besondere Leistungen in Retail Design und Retail Technology aus. Für die digitale Ausstattung des Lindt-Flagship-Stores am Piccadilly Circus gewann First Impression den Gold Award.

Das digitale Konzept des Schoko-Stores im Herzen Londons ist bereits von außen zu sehen. Eine knapp sechs Quadratmeter große LED-Wand wird im Schaufenster mit dynamischen Inhalten bespielt.

LED-Säule als Blickfang

Im Inneren ist eine vier Meter hohe LED-Säule ist der Blickfang. Sie umschließt eine tragende Gebäudestruktur. Auf dem Screen läuft eine Animation, die das Pick-&-Mix-Konzept erklärt. Kunden können sich dabei ihre Lieblingsschokoladen von Lindt zusammenstellen.

Im Verkaufsbereich gibt es außerdem einen Portrait-Display. Auf 55 Zoll sehen Kunden dabei kurze Storytelling-Clips, die den Herstellung und Handwerk veranschaulichen.

Dynamischen Screen-Inhalte für Food-Bar

Ein 88-Zoll-Display ist zudem an der Chocolate Bar installiert. Dort gibt es das gastronomische Angebot im Store. Die Inhalte lassen sich dabei über ein CMS aktualisieren. Hinter der Kasse hängt ein 98-Zoll-Screen auf Augenhöhe, der kurze Botschaften, Bilder und unterhaltsamen Content ausspielt.

Laut First Impression verfügen alle Displays über Sensoren, die auf Umgebungslicht reagieren. Damit passen sie ihre Helligkeit an, was den Stromverbrauch reduzieren soll.