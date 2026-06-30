Das Briefing Center von Lenovo in Raleigh, North Carolina, hat nach einem Umbau wieder geöffnet. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Event Strategy Group – ESG –, Fivestone Studios, AVI-SPL und Nanolumens.

ESG verantwortete das Experiential Design und das Projektmanagement. Fivestone Studios übernahm Content-Erstellung, Softwareentwicklung und technische Umsetzung.

LED als Blickfang

Das Herzstück der Lobby ist eine LED-Wall von Nanolumens. Fivestone Studios entwickelte dafür ein Cloud-basiertes Content-Management-System. Lenovo-Mitarbeiter aktualisieren damit Inhalte und stellen Playlists für verschiedene Besuchergruppen zusammen. Das System läuft mit mehreren gleichzeitigen Ebenen aus Video, Text und Grafik.

Für die Inhalte nutzte Fivestone Maxon Cinema4D, Redshift, Adobe After Effects und Rive. Workflow hält die Bildqualität über die gesamte Installation. Tests auf der Nanolumens-Hardware führten das Team zu einem 10-Bit-Farb-Workflow, um die Bildqualität über die gesamte Installation zu erhalten.

AI-Porträt aus Kiosk

Drei AI-Journey-Accelerator-Kioske ergänzen das Center. Sie basieren auf einer Aktivierung von Lenovos Tech World 2024. Besucher füllen einen kurzen Fragebogen aus. Anschließend berechnen Lenovo Thinkstation P8 Workstations lokal ein AI-generiertes Porträt. Die Kioske demonstrieren so AI-Verarbeitungskapazitäten.

Lenovo empfängt Unternehmenskunden und Führungskräfte im Executive Briefing Center in Raleigh, der Hauptstadt von North Carolina. Dort präsentiert der Konzern Produkte, demonstriert Technologien und führt strategische Gespräche mit Partnern und Einkäufern.

Das Briefing Center steht für einen breiteren Trend. Executive Briefing Center werden technologiegetriebener: Großformat-Displays, interaktive Inhalte und AI-Erlebnisse unterstützen zunehmend Kundendemonstrationen und Produktgespräche.