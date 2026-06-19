Wer assistiert eigentlich dem Video-Assistent-Referee? Bei der Fußball-WM in Mexiko, USA und Kanada sind es unter anderem die RGB-MiniLEDs von Hisense. Der chinesische Hersteller ist Sponsor der Fifa-Weltmeisterschaft. Die Displays sind im VAR-Operationszentrum des Turniers im International Broadcast Center, IBC, in Dallas installiert.

Hisense stattet damit die Schiedsrichter mit Displaytechnik aus, damit sie spielentscheidende Szenen überprüfen können. Dabei muss ein Screen einiges liefern: Farben gut darstellen, Kontrast liefern und präzise Bilder ausspielen.

Deshalb kommen beim RGB-MiniLED unabhängig voneinander gesteuerte rote, grüne und blaue Lichtquellen zum Einsatz. Laut Hisense bringt dies eine hohe native Farbwiedergabe und Bildgenauigkeit. Damit ist die visuelle Klarheit bei strittigen Situationen sichergestellt.

Infantino besuchte VAR-Zentrum

Fifa-Präsident Gianni Infantino besuchte kürzlich das VAR-Zentrum im IBC und verfolgte den Review-Prozess auf einem Hisense RGB-Mini-LED-TV.

„Ein Schritt in Richtung herausragender Bildqualität und Präzision“, sagt Nick Brown, Director Commercial Partnerships der Fifa. „Ein Beleg dafür, wie Technologie den Spielbetrieb im Turnier aktiv unterstützt und verbessert“.

An der Technologie wird das Eingreifen des VARs somit nicht scheitern. Der Faktor Mensch bleibt jedoch fehleranfällig.

Über den VAR-Einsatz hinaus positioniert Hisense seine Displaytechnologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette der WM – von Officiating und Broadcast-Produktion bis hin zum Zuschauererlebnis im eigenen Zuhause.