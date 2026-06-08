Das neue Drive-Time-Angebot der Gewista startet in Wien. Die erste Kampagne ist von A1 Telekom Austria, dem führenden Kommunikationsanbieter in Österreich. Die Planung dafür übernahm Dentsu Austria. Mit der Agentur erweiterte Gewista seine Kooperation im April 2026. Damit wollen die Partner ihren Werbekunden den Zugang zu Programmatic DooH erleichtern.

Die Drive-Time-Kampagne läuft vom 1. bis 14. Juni 2026 auf 116 Premium Screens in Wien. Die Displays sind nach Angaben von Gewista an wichtigen Verkehrsknotenpunkten sowie Ein- und Ausfahrten zur österreichischen Hauptstadt platziert.

Berufspendler als Zielgruppe

Der Content wird dabei in den Drive-Time-Zeitfenstern ausgespielt — zwischen 6 und 9 Uhr vormittags sowie von 13 bis 19 Uhr am Nachmittag. Damit sollen die Inhalte dann platziert werden, wenn der Stadtverkehr hochfrequentiert ist. Gewista und A1 wollen so vor allem Pendler und Autofahrer auf ihren täglichen Wegen ansprechen.

„Als Telekommunikationsanbieter wissen wir, wie entscheidend der richtige Moment für eine starke Botschaft ist“, sagt Sonja Felber, Stabstelle Media bei A1. „Für uns ist es eine spannende Möglichkeit, die Nähe von A1 zum Alltag der Menschen auch über digitale Außenwerbung sichtbar zu machen“.

Der österreichische Außenwerber erweitert damit sein Angebot auf Premium Screens um ein zeitgesteuertes Angebot. So will man Zielgruppen im urbanen Raum gezielter ansprechen.