Der Digital Signage-Anbieter TV-Wartezimmer spielt auf seinen Screens eine Videoreihe des Paul-Ehrlich-Instituts, PEI, aus. Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel klärt dabei zu verbreiteten Mythen zu Impfstoffen auf. Das PEI bewertet Impfstoffe, lässt sie zu und überwacht die Wirkungen.

Die neue Videoreihe besteht aus zehn Videos. Am Anfang ist dabei immer ein Fakt zu Impfstoffen zu sehen. Zum Beispiel: „Autismus wird nicht durch Impfstoffe ausgelöst“. Dann wird anhand von Studien, Forschung und Medizingeschichte gezeigt, mit welchen Argumenten man zur Aufklärung beitragen kann.

Alles zehn Videos des PEI kann man sich auf Youtube ansehen.

Nach eigenen Angaben erreicht TV-Wartezimmer mit seinen Diensten monatlich neun Millionen Patienten. Die Inhalte gibt es in mehr als 7.000 Praxen deutschlandweit zu sehen.