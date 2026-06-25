Der spanische Herstller Infiled und Triton Visual Technology haben für die „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee von Bad Bunny einen 42 mal 11 Meter großen LED-Screen konstruiert. Der aus 462 Black-Widow-AMT-Panels bestehende Hauptscreen kommt seit November 2025 bei 57 Stadionshows in über 20 Ländern zum Einsatz. Der Pixelpitch beträgt 3,9 Millimeter.

Die Panels stammen dabei aus einer gemeinsamen Produktlinie von Infiled und Triton Visual Technology. Das in Los Angeles ansässige Unternehmen Triton VT entwickelt die Black Widow-Serie seit 2011. Die Panels haben in ihrer quadratischen Form eine Seitenlänge von jeweils einem Meter.

Die AMT-Variante kombiniert 3,9-Millimeter-Vollpanels mit einem transparenten Mesh-Modul bei 7,8-Millimeter-Pixelpitch. Per Software lässt sich zwischen beiden Konfigurationen wechseln – ohne Modultausch. Das System eignet sich damit sowohl für Indoor-Corporate-Veranstaltungen als auch für Outdoor-Touring-Produktionen wie bei der Bad Bunny Show.

4K-Sony-Kameras im Einsatz

Statt herkömmlicher Broadcast-Kameras setzt das Produktionsteam zudem auf Sony 4K-Kinokameras. Die schwarzen LED-Chips der Black Widow AMT erzeugen dabei einen hohen Kontrast. Der Inhalt wurde nativ für die Auflösung von 10.752 x 2.816 Pixeln produziert.

Vier Disguise GX 3+-Media-Server und Brompton-Prozessoren übernehmen die Steuerung. Der Screen lässt sich mit seinem Carbon-Rahmen in sechs Stunden auf- und abbauen.

Bad Bunny startete seine Tour im November 2025. Sie endet im Juli 2026.