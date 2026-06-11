An der Grassmayr-Kreuzung in Innsbruck ist ein neues großflächiges Mural entstanden – mit der Botschaft „Glaub an dich“ der Tiroler Sparkasse. Epamedia unterstützte das Projekt als Flächenpartner.

Das Mural zeigt eine Läuferin vor alpiner Kulisse und soll laut Epamedia „Bewegung, Zielstrebigkeit und regionale Identität“ verbinden. Damit werde ein Sujet sichtbar, das eng mit Tirol verbunden ist: Berge, Sport, Ausdauer und der Glaube an die eigenen Möglichkeiten. Am zentralsten Verkehrsknotenpunkt Innsbrucks erreicht das Kunstwerk täglich tausende Menschen.

„Außenwerbung kann weit mehr sein als klassische Kampagnenpräsenz. Sie kann Stadtraum gestalten, Botschaften emotional verankern und Menschen im Alltag begleiten. Genau das zeigt dieses Mural auf besonders eindrucksvolle Weise“, sagt Brigitte Huber, Regionalleitung Tirol, Epamedia. „Wir freuen uns sehr, als Epamedia Tirol gemeinsam mit der Tiroler Sparkasse und allen Projektpartnern dieses sichtbare Zeichen im öffentlichen Raum ermöglicht zu haben.“

Realisiert wurde das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Tiroler Sparkasse, der Up Agency für die künstlerische Umsetzung, Jung von Matt für die Entwicklung des Sujets sowie der Stadt Innsbruck. Die partnerschaftliche Abstimmung zwischen kreativer Idee, Standort, Umsetzung und Verantwortung im öffentlichen Raum stand laut Epamedia im Mittelpunkt.