Seit invidis die redaktionelle Verantwortung für Sixteen:Nine übernommen hat, haben wir uns intensiv mit dem US-amerikanischen Digital-Signage-Markt auseinandergesetzt, unser Verständnis der wichtigsten Akteure vertieft und uns als vertrauenswürdige Wissensplattform der Branche etabliert.

Nun gehen wir den nächsten Schritt. Auf der Infocomm 2026 stellen wir die „Americas Edition“ des invidis-Jahrbuchs vor. Zum ersten Mal veröffentlichen wir ein Ranking der 30 führenden Digital-Signage-Unternehmen in den USA und Kanada sowie einen Überblick über die führenden Akteure in den wichtigsten Märkten Lateinamerikas.

Laden Sie sich hier das invidis Yearbook Americas herunter.

Diese ergänzen die Rankings von EMEA und DACH und sind für alle international ausgerichteten Digital Signage-Unternehmen eine wichtige Ressource.

So erhalten Sie das Yearbook

Das „invidis Yearbook Americas 2026“ ist als PDF-Datei online verfügbar. Wenn Sie den „Sixteen:Nine“-Newsletter abonniert haben, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein, um es herunterzuladen. Falls nicht, können Sie den Newsletter abonnieren und erhalten sofort Zugriff auf alle internationalen invidis-Publikationen.