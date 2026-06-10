Zum Fußball gucken essen viele gerne eine Pizza — handlich, lecker und der Teller wird als Karton gleich mitgeliefert. Die anstehende Fußball-WM kann daher eine erhöhte Nachfrage für das beliebte italienische Essen mit sich bringen. Das nimmt Burger King zum Anlass, seine Baby Burgers in Pizzakartons auszuliefern — in exklusiven Pizza-King-Boxen.

Seit dem 8. Juni 2026 läuft dafür eine begleitende PR-Kampagne von der Agentur Buzzman. Dafür spielt man Spots in Online, TV und Social Media aus. Ab dem 22. Juni ist auch Out-of-Home Teil des Mediamixes.

Der Inhalt: Mit viel Ironie macht Burger King auf die Pizza-Lücke im eigenen Angebot aufmerksam. Die Lösung: Die Baby Burgers werden einfach in Pizzakartons gepackt — und schon gelten sie als Pizza.

Der Spot ist auch in einem Video auf Youtube zu sehen:

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Die Aktion läuft bis 13. Juli 2026 — also nicht ganz bis zum Finale am 20. Juli. Ob man bei Burger King France erwartet, dass es beim französische Team nicht für eine Teilnahme am Endspiel reicht oder ob die Fans bis dahin wieder mehr Lust auf französische Küche — oder eben echte Pizza — haben, bleibt offen.