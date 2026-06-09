Bald fängt das nächste große Turnier der Lieblingssportart der Deutschen an: die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, USA und Kanada. Pünktlich zum Turnierstart geht die Telekom unter anderem mit Ströer wieder eine strategische Partnerschaft ein. Dadurch sehen Fans Tore nahezu live auf mehr als 3.500 DooH-Screens in ganz Deutschland sowie die Highlights am Morgen nach den Spielen in der Nacht.

Das hat alles schon einmal funktioniert: Der DooH-Toralarm lief Ströer-Screens bereits zur Fußball-Europameisterschaft 2024. Die Kampagne war ein voller Erfolg: Das IDOOH kürte den „Uefa Euro 2024 Toralarm“ in zwei Kategorien in der DooH Creative Challenge — Gold gab es für „Best Use of Data“, Silber für „Best Innovative DooH“.

Tor innerhalb von drei Minuten auf DooH-Screen

Die Screens zeigen dabei die Tore aller Abendspiele zwischen 18 und 22 Uhr. Die Displays stehen an Bahnhöfen sowie an U- und S-Bahnstationen in nahezu allen deutschen Großstädten. Nach Angaben der Telekom vergehen zwischen einem Treffer und dem Ausspielen auf dem Screen nicht mehr als drei Minuten.

Die Tore der Spiele in der Nacht sind am darauffolgenden Morgen in einem Highlight-Clip zu sehen. Die Torsequenzen sind 20 Sekunden lang, die Highlights dauern 25 Sekunden. Die Highlights werden zusätzlich auf den rund 2.000 Displays in deutschen Telekom-Stores zu sehen sein.

AI schneidet Clips

Wieder spielt die AI in der Kampagne eine zentrale Rolle: Sowohl die Tore-Szene als auch die Highlight-Clips werden mithilfe von AI zusammengestellt. Dafür bewertet sie die Szenen qualitativ. Dabei wählt die AI die Szenen aus, die für die Highlights am relevantesten sind. Gleichzeitig passt sie die übrigens Sequenzen an. Außerdem schneidet die AI die Inhalte für die jeweilige DooH-Fläche zu.

Bei der Umsetzung helfen die Agenturen Mataracan, MMO Managed Media Operations und WSC Sports. Die betreuende Mediaagentur ist Mindshare.