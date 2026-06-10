Der australische DooH-Anbieter OOH Media installiert am Bahnhof Town Hall im Melbourne Metro Tunnel ein großformatiges LED-Display. Damit baut der Außenwerber sein Werbenetzwerk um eine Forced-Perspective-fähige Fläche an einem frequentierten Pendlerstandort aus.

Der Screen ist 16 Meter breit und 4,5 Meter hoch. Das macht ihn zur größten 3D-fähigen Werbefläche des Unternehmens im Metro-Tunnel-Netzwerk von Melbourne. Zudem können Mediaplaner den anamorphen Effekt nutzen, der die Inhalte dreidimensional wirken lässt.

Fahrgäste kommen im Drei-Minuten-Takt an

Der Standort ist Teil des digitalen Metro-Tunnel-Netzes von OOH Media mit den Stationen Arden, Parkville, State Library, Town Hall und Anzac. In der Hauptverkehrszeit verkehren die Züge im Drei-Minuten-Takt, was für hohe Pendlerfrequenzen im Korridor sorgt.

Zu den ersten Werbekunden im vollständig digitalen LED-Netzwerk des Metro Tunnels zählten beim Launch Ende vergangenen Jahres Marken wie NAB, AGL und Woolworths Group.

Der neue Screen am Town Hall folgt weiteren Aktivitäten im Netzwerk. Dazu gehören unter anderem Kampagnen über eine gesamte Station hinweg — zum Beispiel an den Stationen State Library und Town Hall mit Säulenverkleidungen und Wandfolierungen.

3D-Effekte sind wirkungsvoller

OOH Media arbeitet gemeinsam mit Agenturen und Werbungtreibenden an zusätzlichen vollbewegten und 3D-basierten Kampagnenformaten für den neuen Screen. Hintergrund sind dabei Studien, die den Einfluss kreativer Qualität auf den Marketing-ROI als signifikant belegen.

Neben Melbourne betreibt OOH Media auch Medienflächen im Sydney Metro. Damit erhalten Werbungtreibende Zugriff auf Kampagnen über zwei der größten innerstädtischen Bahnnetze Australiens.