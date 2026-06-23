Der Consumer Electronics Händler Cyberport erweitert sein Retail-Media-Angebot um ein Instore-DooH-Netzwerk in Deutschland und Österreich. Gemeinsam mit Medienvermarkter Laya erschließt der Retailer damit die stationären Werbeflächen. Das Netzwerk ist seit Juni 2026 in Betrieb und umfasst zum Start neun Filialen in sieben Städten.

Die Ausspielung erfolgt über die Systeme von Myshopradio. Für die technische Anbindung an den programmatischen Werbemarkt setzt Laya auf die Infrastruktur der One Tech Group. Nach Angaben der Unternehmen kann das Inventar direkt in bestehende Buchungsprozesse integriert werden.

Laya übernimmt Vermarktung

Laya übernimmt dabei die exklusive Vermarktung der Flächen. Werbetreibende können das Inventar einzeln oder gemeinsam mit weiteren Handelsumfeldern buchen. Nach Unternehmensangaben erreicht das gesamte DooH-Portfolio von Laya derzeit mehr als 600 Millionen Kontakte pro Monat.

Mit dem Ausbau erweitert Cyberport seine bestehenden Retail-Media-Aktivitäten um stationäre DooH-Inventare. Der Schritt folgt einer Entwicklung im Handel, bei der Filialflächen zunehmend als Medieninventar genutzt und in Mediaplanungen eingebunden werden.

„Mit Cyberport erschließen wir ein Umfeld, in dem viele Kaufentscheidungen direkt vor Ort getroffen werden. Unser national bestehendes DooH-Portfolio wird dadurch noch mehr gestärkt“, sagt Benjamin Hintze, Head of Retail Media Products & Ad Technology bei LAYA.