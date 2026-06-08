LG Electronics erweitert WebOS um AI-generierte Hintergrundmusik. Das geht aus einer Partnerschaft mit dem Tokioer Startup Soundraw hervor. Der Ansatz verändert, wie Klang in kommerziellen Umgebungen gedacht wird: weg von festen Playlists, hin zu kontextsensitiven, adaptiven Audioerlebnissen.

Von Playlist zu Klangräumen

Im Kern steht das Konzept „Music for Spaces“ – dynamisch generierte Soundscapes, die Atmosphäre schaffen, ohne Aufmerksamkeit zu fordern. Soundraws AI-Engine erzeugt diese Klangwelten in Echtzeit. Zudem wird die Musik an Kontexte wie Standort, Tageszeit oder Nutzungsszenario angepasst.

Hintergrundmusik ist im Retail und in der Hospitality seit langem etabliert. Ihre Rolle hat sich jedoch deutlich gewandelt: Heute ist sie integraler Bestandteil der Experience- und Markenarchitektur. Soundscapes und räumliches Audio prägen Atmosphäre, beeinflussen Verhalten und stärken Markenidentitäten.

Die Technologie von Soundraw spiegelt diesen Wandel: Statt kuratierter Playlists generiert die AI Musik kontinuierlich neu und reagiert auf visuelle Inhalte, Umgebungsbedingungen oder Besucherströme. In Kombination mit LGs Digital Signage-Infrastruktur entsteht Audio als programmierbare Ebene neben der visuellen Kommunikation.

WebOS wird zur Audio-Plattform

LG integriert generatives Audio direkt in WebOS und vereinfacht damit Rollout und Betrieb. Betreiber müssen keine Musikbibliotheken mehr lizenzieren oder Playlists pflegen. Stattdessen nutzen sie adaptive Audio-Services nahtlos in bestehenden Signage-Workflows.

Ein zentraler Baustein von Soundraw ist „Ethical AI“. Das 2020 in Japan gegründete Unternehmen betont, dass seine Modelle keine urheberrechtlich geschützten Musikkataloge scrapen und keine bestehenden Künstler imitieren. Alle Kompositionen entstehen neu und sind ohne Lizenzunsicherheiten kommerziell nutzbar. Das ist vor allem für internationale Marken wichtig: Rechtliche Klarheit ist entscheidend, wenn Audio großflächig ausgerollt wird.

Musik als Infrastruktur

Die Partnerschaft positioniert Musik als Infrastruktur. Klang wird damit ähnlich behandelt wie Licht oder Displays: als steuerbare, datengetriebene Komponente der Raumgestaltung.