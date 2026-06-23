Optoma bringt mit dem ZK451, UHZ67 und UHZ67-W drei neue 4K-UHD-Laserprojektoren auf den Markt. Die Modelle adressieren unterschiedliche Einsatzbereiche von Business-Anwendungen bis Home Entertainment und Gaming.

Der ZK451 richtet sich an Konferenzräume, Vorstandszimmer und gewerbliche Installationen. Das Modell bietet eine Helligkeit von 4.500 Lumen, native 4K-UHD-Auflösung sowie Installationsfunktionen wie 1,6-fachen Zoom, 360-Grad-Projektion und Portrait-Betrieb. Zudem unterstützt der Projektor die Optoma Management Suite für Remote-Monitoring und Zeitplanung.

Die Modelle UHZ67 und UHZ67-W sind für Home Entertainment und Gaming ausgelegt. Beide Projektoren erreichen 4.300 Lumen und unterstützen HDR- sowie HLG-Inhalte. Für Gaming stehen Modi mit 1080p bei 240 Hertz sowie 4K bei 60 Hertz zur Verfügung.

Duracore-Technologie als Basis

Alle drei Modelle basieren auf der Duracore-Lasertechnologie. Laut Hersteller beträgt die Betriebsdauer bis zu 30.000 Stunden. Die Projektoren arbeiten quecksilberfrei und verbrauchen weniger Energie als vergleichbare Lampenprojektoren.

Für die Einrichtung und Steuerung steht die Optoma Smart Control App zur Verfügung. Der ZK451 ergänzt diese Funktionen um die Anbindung an die Optoma Management Suite für professionelle Installationen. Mit den neuen Geräten erweitert Optoma sein Portfolio für Unternehmensanwendungen, Heimkino und Gaming um weitere 4K-Laserprojektoren.