Leyard erweitert seine Planar-Serien und bringt eine neue Produktreihe von LCD-Displays auf den Markt. Die neue Planar-21by9-Serie umfasst drei LCDs mit Diagonalen von 81, 94 und 105 Zoll. Zudem gibt es sie mit oder ohne Touchfunktion.

Wie der Name der neuen Serie bereits verrät, lösen die neuen Screens in 5K auf. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hertz. Außerdem verfügen sie über eine Quantum-Dot-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, die sich mit einer Dual-Brightness-Enhancement-Technologie verbindet. Dadurch erreichen sie einen Farbraum von 115 Prozent des DCI-P3, einen dynamischen HDR-Kontrast sowie eine Helligkeit von bis zu 2.500 Nits.

Für 24/7-Betrieb ausgelegt

Laut dem Hersteller sind die Displays für Empfangsbereiche, Retail und auch in privaten Heimkinos ausgelegt. Diese Serie ist für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt und offiziell nach VESA DisplayHDR 1400 zertifiziert. Zudem erfüllt sie die Norm EN 303 645 des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen. Damit erfüllt sie einen Sicherheitsstandard für Cybersecurity, was unter anderem für Unternehmen oder kritische Infrastruktur relevant ist.

„Die Planar 21by9 Serie stellt den Gipfel professioneller LCD-Bildqualität dar“, sagt Sidney Rittenberg, CEO bei Planar.

Laut Leyard Europe sind die neuen LCDs ab dem dritten Quartal 2026 bestellbar. Zudem zeigt der Hersteller die neue Serie in einer Sonderfarbe am Stand von Planar auf der Infocomm 2026 in Las Vegas. Diese findet vom 17. bis 19. Juni 2026 statt.