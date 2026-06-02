BenQ erweitert sein Portfolio um den LH660. Der neue Projektor ist für den Einsatz in Meetingräumen und Klassenzimmern ausgelegt.

Die Laser-Phosphor-Lichtquelle erreicht bis zu 4.600 Ansi-Lumen. Damit ist der LH660 auch bei starkem Tageslichteinfall nutzbar. Zudem verfügt er über einen 1,3-fachen Zoom und eine vertikale und horizontale Trapezkorrektur von jeweils 40 Grad.

Der Projektor hat zwei HDMI-Anschlüsse sowie einen RS232-Anschluss. In kollaborativen Szenarien kann der LH660 zudem bis zu vier verschiedene Inhalte anzeigen. Er löst in 1.920 x 1.080 auf.

Extra-Modus für medizinische Bilder

Außerdem kann der Projektor seine Inhalte in vier verschiedenen Modi projizieren. Im „Presentation Mode“ richtet er sich auf die Lesbarkeit aus. Im „Video Conferencing Mode“ liegt der Fokus auf natürlichen Hauttönen, während der LH660 im „High Detail Mode“ feine Strukturen und Linien hervorhebt. Der DICOM-Simulationsmodus ist zudem darauf ausgelegt, medizinische Bildinhalte detailreich darzustellen — etwa Ultraschall-, CT- oder MRT-Daten.

Laut BenQ hat der LH660 eine Lebensdauer von 20.000 Stunden, im Eco-Modus sind es bis zu 30.000. Mit 29 Dezibel arbeite der Projektor zudem sehr leise.

Ab sofort erhältlich

Der LH660 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 999 Euro netto.

Optional lässt sich der Projektor mit dem QP30 Wireless Casting Dongle ausstatten. Dadurch spielen Smartphones, Tablets oder Notebooks ihre Inhalte kabellos ab.