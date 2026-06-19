Direkt gegenüber der „Centro Lights“ eröffnete Ocean Outdoor Germany seine neue DooH-Fläche „The Star Lights“. Beide Flächen flankieren den Eingang zum Westfield Centro, dem größte Freizeit- und Shoppingcenter Deutschlands. Der neue Screen hat eine Fläche von 50 Quadratmetern. Er hängt direkt über dem Eingang zum Cinestar-Kino.

Wie auf allen weiteren Screen im Ocean-Network sind auch auf „The Star Lights“ 3D-Anamporphic-Kampagnen möglich. Dabei treten die Inhalte scheinbar über den Rahmen des Displays hinaus. Durch sein Portrait-Format eignet sich der Screen für vertikale 3D-Effekte. Auch interaktive Inhalte, bei denen User mit dem Smartphone das Display beeinflussen können, sind laut Ocean Outdoor eine Option.

Kampagnen lassen sich kombinieren

Der neue Standort ergänzt damit das bestehende DooH-Netzwerk im Shoppingcenter. Zum Angebot zählen „The Halo“, eine 360-Grad-Installation im Zentrum der Mall, sowie „Leisure Dome“ mit 25 Quadratmetern. Kampagnen können so kombiniert ausgespielt werden. Während einer Shopping-Tour entstehen so immer wieder neue Touchpoints.

Vor allem in der Abstimmung des Contents über verschiedene Screens hinweg sieht Ocean Outdoor einen Mehrwert für Marken. „Die Kombination aus The Star Lights und The Centro Lights macht das Westfield Centro zu einem unserer stärksten Werbeumfelder in Deutschland“, sagt Christopher Samsinger, CEO von Ocean Outdoor Germany.

Seit 2024 ist Ocean Outdoor in Deutschland mit einer eigenen Niederlassung unter der Führung von Christopher Samsinger präsent. Der im Heimatmarkt Großbritannien extrem starke Player will auch hier seine Erfolgsrezepte ausspielen: den Fokus auf Big Screens wie die Piccadilly Lights und die enge Zusammenarbeit mit dem Mall-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield.