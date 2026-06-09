Wien | PC-Beschaffung fühlt sich aktuell eher nach Trabi-Bestellung als nach moderner IT an – mit unklaren Preisen, Lieferzeiten und Verfügbarkeiten. Während Integratoren kämpfen, gewinnen SoC und Cloud in Digital Signage leise an Attraktivität.

Wer sich in der Digital Signage-Branche über steigende Speicherpreise oder die nächste CPU-Generation echauffiert, sollte kurz innehalten und den Blick über den eigenen Tellerrand werfen. Denn während Displays, Medienplayer und SoC-Lösungen halbwegs kalkulierbar bleiben, kämpfen klassische IT-Integratoren aktuell mit einer Realität, die eher an Planwirtschaft als an moderne Lieferketten erinnert.

Am Rande des Grassfish Summits in Wien brachte es ein etablierter Integrator im Gespräch mit invidis auf den Punkt: „Wer heute PCs oder Notebooks bei Lenovo, Dell & Co. bestellt, braucht starke Nerven – und vielleicht ein wenig Gottvertrauen.“

Was zunächst wie eine flapsige Bemerkung klingt, trifft den Kern einer fundamentalen Marktverschiebung. Denn im Gegensatz zur Digital Signage-Welt, in der Distribution und Lagerhaltung zumindest temporäre Preissicherheit ermöglichen, herrscht im klassischen PC-Business ein nahezu anarchischer Zustand. Tagespreise? Fehlanzeige. Verbindliche Angebote? Bestenfalls eine Momentaufnahme.

Preis erst bei Fertigstellung

Der entscheidende Unterschied: Der finale Preis eines Geräts steht oft erst fest, wenn es produziert wird – inklusive der Information, ob die bestellte Stückzahl überhaupt geliefert werden kann. Planbarkeit sieht anders aus.

Das erinnert unweigerlich an eine andere Zeit. Der Vergleich mit der DDR mag überspitzt erscheinen, trifft aber einen Nerv. Damals wurde der Trabant zur Geburt des Kindes bestellt – und irgendwann, Jahre später, stand er dann vor der Tür. Heute ist es nicht das Auto, sondern das Business-Notebook oder PC, das zum Geduldsspiel wird.

Ironischerweise passt der DDR-Vergleich auch namentlich gut. Denn es sind ausgerechnet DDR5-Speicherchips, die aktuell für massive Verwerfungen sorgen. Die extremen Preissteigerungen in diesem Segment treiben die Gesamtkosten für PCs und Server in die Höhe und wirken wie ein Katalysator für die Unsicherheit im Markt.

In manchen Momenten beschleicht einen das Gefühl, dass diese Knappheit nicht ausschließlich naturgegeben ist. Hersteller befinden sich plötzlich in der komfortablen Position, Preise nahezu frei definieren zu können – bei gleichzeitig eingeschränkter Verfügbarkeit. Angebot und Nachfrage sind aus dem Gleichgewicht geraten, und wer liefern kann, diktiert die Konditionen. Ein Schelm, wer hier strategische Zurückhaltung in der Produktion vermutet.

Return of the „Bückware“

Für Kunden und Systemintegratoren sind das keine theoretischen Überlegungen, sondern tägliche Realität. Projekte lassen sich schwer kalkulieren, Angebote müssen mehrfach nachjustiert werden, Margen schrumpfen oder verschwinden ganz. Dass sich diese Situation inzwischen auch in den Umsatzzahlen widerspiegelt, überrascht kaum.

Und dann ist da noch dieses diffuse Gefühl, dass sich Geschichte wiederholt – zumindest in Fragmenten. „Bückware“ war einst ein Begriff für Produkte, die nicht offen im Regal lagen, sondern unter der Ladentheke gehandelt wurden. Heute könnte man fast meinen, gewisse High-End-Konfigurationen oder gefragte Modelle bewegen sich wieder in diese Richtung: nicht sichtbar, nicht frei verfügbar, aber für ausgewählte Kunden irgendwie doch beschaffbar.

All das wirft eine grundlegende Frage auf: Ist das klassische PC-Modell noch zeitgemäß?

Die Antwort zeichnet sich in der Digital Signage-Branche zunehmend ab. Displays mit integriertem SoC, kombiniert mit Cloud-basierten Plattformen, reduzieren die Abhängigkeit von klassischen IT-Lieferketten drastisch. Keine komplexe Hardwareintegration, weniger Komponentenrisiko, bessere Skalierbarkeit.

Vielleicht ist genau das der stille Gewinner dieser Entwicklung. Während die IT-Welt mit DDR5, Lieferengpässen und Preissprüngen ringt, könnte sich Digital Signage – zumindest technologisch – ein Stück weit davon emanzipieren.

Ein Hoch auf SoC und Cloud. Und ein Kerzenlicht für alle, die gerade versuchen, 500 Laptops zu einem festen Preis zu bestellen.