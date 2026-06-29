Optoma bringt drei neue Kurzdistanz-Projektoren auf den Markt: den GT2200HDR, den ZH521ST und den ZK521ST. Die Modelle sind auf Golf-Simulationsanwendungen ausgerichtet.

Der GT2200HDR arbeitet mit 4LED-Technologie, erreicht 3.300 Lumen in Full HD und verfügt über ein 1,2-faches Zoomobjektiv mit einem Wurfverhältnis von 0,69 bis 0,82:1.

Der ZH521ST hat 5.300 Lumen und ist nach IP6X zertifiziert. Der ZK521ST verfügt über native 4K-UHD-Auflösung bei 5.000 Lumen sowie HDR- und HLG-Unterstützung.

Eigener Wiedergabemodus für Simulationen

Der ZH521ST und der ZK521ST arbeiten mit einem Wurfverhältnis von 0,79:1 und bieten dedizierte Golf-Sim-Bildmodi. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller von Golf-Simulationssoftware GS-Pro wurde ein eigener Wiedergabemodus entwickelt. Beide Modelle unterstützen 360-Grad- und Hochkantprojektion.

Alle drei Projektoren basieren auf wartungsarmen Lichtquellen: der GT2200HDR auf 4LED, ZH521ST und ZK521ST auf Duracore-Laser mit bis zu 30.000 Betriebsstunden. Über die Optoma Smart Control App kann man die Modelle per Smartphone steuern. ZH521ST und ZK521ST unterstützen zusätzlich die Optoma Management Suite für Remote-Monitoring und Zeitplanung.