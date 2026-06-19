Ab 2027 erweitert Avixa den strategischen Fokus der Infocomm und steigt in den Residential-AV-Markt ein. Mit Reside etabliert der Verband ein dediziertes Event für Home-Tech-Professionals und treibt die Annäherung von kommerzieller AV- und Residential-Integration voran.

Bislang lag der Schwerpunkt von Avixa klar im ProAV-Segment, während Residential primär von Cedia adressiert wurde – gemeinsam mit Avixa Inhaber der ISE. Diese Trennlinie weicht nun zunehmend auf. Reside feiert 2027 parallel zur Infocomm in Orlando Premiere und wird gemeinsam mit der kürzlich übernommenen Lightapalooza ausgerichtet. Das Format zielt auf Integratoren, Hersteller und Dienstleister im Residential-Bereich und kombiniert Weiterbildung, Networking und praxisnahe Anwendungen.

Die Initiative basiert auf einer Zusammenarbeit mit Home Technology Specialists of America (HTSA) und Prosource. Beide Organisationen vertreten zusammen mehr als 750 führende Residential-Integratoren in Nordamerika. Avixa sieht den Schritt als logische Weiterentwicklung – insbesondere vor dem Hintergrund wachsender technologischer Überschneidungen und Use Cases, etwa bei Smart Homes oder hybriden Arbeitsumgebungen.

Auch die Messelandschaft im Residential-AV-Segment in Nordamerika befindet sich im Wandel: Cedia hatte seine frühere Expo bereits 2017 an Emerald verkauft. Mit Reside orientiert sich Avixa nun am Erfolgsmodell der ISE, die ProAV und Residential AV unter einem Dach vereint.