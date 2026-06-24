Das Softwareunternehmen Bluezoo stellt einen AI-gestützten Agenten vor. Das Tool soll Retailern dabei helfen, effizientere Werbung im Store zu schalten. Dafür generiert und optimiert der Agent Inhalte, indem Verkaufs- und Zielgruppendaten analysiert.

Die Technologie wurde gemeinsam mit Google Cloud entwickelt und basiert auf Gemini. Das System kombiniert die datenschutzkonforme Zielgruppenanalyse von Bluezoo mit der Erstellung von AI-genierten Videos. Das Ziel dabei ist, die Werbekreation mit dem höchsten Umsatz pro Kopf zu ermitteln und Kampagnen auf der Grundlage der tatsächlichen Leistung zu verfeinern.

Testen von Videovarianten möglich

Laut Bluezoo misst die Plattform das Publikumsengagement an einzelnen Screens und korreliert diese Daten mit den Ergebnissen an den Verkaufsstellen. Betreiber von Retail-Media-Lösungen können dann mithilfe von AI-generierten Videovarianten verschiedene kreative Ansätze testen.

Das Unternehmen gibt an, dass das System mit anonymisierten Zielgruppenmessdaten arbeitet und keine personenbezogenen Daten erfasst. Demnach würden Einzelhändler durch die Kombination von Zielgruppenanalysen, Verkaufsdaten und AI-generierten Inhalten die Entwicklungszyklen für kreative Inhalte verkürzen und gleichzeitig die Kampagnenleistung verbessern.