Die Adtech-Plattform Doohclick arbeitet künftig mit Spotzi zusammen. Damit integriert Doohclick Audience-Analytics sowie Bewegungsdaten direkt in seine Ad-Management-Plattform. Das Ziel: Die Planung und Bewertung von Werbeflächen stärker an realem Nutzerverhalten auszurichten.

Durch die Integration greifen Nutzer somit auf demografische Daten, Bewegungsmuster und standortbasierte Analysen zu. So bewerten Vermarkter Screens und Standorte nicht länger nur nach Lage, sondern danach, welche Zielgruppen sie tatsächlich erreichen.

Spotzi analysiert dafür unter anderem Bewegungsströme, unterstützt bei der Standortwahl und liefert Daten für die Kampagnenplanung. Innerhalb von Doohclick helfen diese Informationen, die erreichbaren Zielgruppen je Screen zu bestimmen und Kampagnen gezielt nach Audience-Qualität aufzusetzen.

DooH wird datengetrieben

Die Integration unterstreicht den grundlegenden Wandel im Digital-out-of-Home-Markt: weg von statischer, standortbasierter Planung hin zu einer Logik, die zunächst bewertet und dann ausspielt.

Doohclick sieht die Partnerschaft dabei als Teil seiner Strategie, mehr Daten, Automatisierung und Integrationen in einem zentralen Workflow zu bündeln. Ziel ist es, Medienbetreibern eine durchgängige, datenbasierte Kampagnensteuerung zu ermöglichen.