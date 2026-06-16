Die Akzeptanz digitaler Instore-Werbung nimmt weiter zu: Laut aktueller Studie von Grocery TV haben knapp zwei Drittel der befragten Konsumenten bereits ein Produkt gekauft, nachdem sie es auf einem Screen im Geschäft gesehen hatten.

Für den „Instore Shopper Perception Report 2026“, erstellt gemeinsam mit Retail-Media-Analyst Andrew Lipsman, wurden mehr als 1.000 US-Lebensmittelkäufer zu ihrer Einstellung gegenüber Instore-Werbung und Displays befragt.

Das Ergebnis: 62 Prozent der Befragten gaben an, ein Produkt direkt nach einer entsprechenden Bewerbung auf einem Instore-Screen gekauft zu haben. Gleichzeitig ist die Werbeaffinität über sämtliche zentralen Store-Zonen hinweg gestiegen – im Vergleich zur Vorgängerstudie aus dem Jahr 2023.

Besonders deutlich stieg der Wert im Eingangsbereich: Hier stieg die Akzeptanz innerhalb von drei Jahren um 23 Prozentpunkte — von rund einem Drittel auf mittlerweile mehr als die Hälfte der Shopper. Zu den am bestens bewerteten Screen-Standorten zählen zudem Checkout-Zone, Frischetheke und Apothekenbereiche.

Die Ergebnisse fallen in eine Phase, in der Händler ihre Retail-Media-Netzwerke konsequent ausbauen und digitale Displays flächendeckend im Store einsetzen. Damit wollen Händler sowohl zusätzliche Werbeeinnahmen generieren, als auch am Point of Sale Entscheidungen beeinflussen.